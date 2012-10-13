Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы. Объем: 140тыс символов Оплата: 60р за 1000 Сроки: неделя Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. ...
Требуются статьи, описание автовышек
Требуется описание каждой автовышки http://arenda-avtovishek.ru/price.html от 2000 - 3000 символов каждая статья, нужно 13 статей + статья аренда манипулятора, стиль описания http://www.arenda-avtovishek.ru/bobcat-t40170.html как на этой странице, оплата по ФАКТУ написания статей (написали 3 статья - оплата и тд) и проверки их на уникальность
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