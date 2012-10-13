Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы. Объем: 140тыс символов Оплата: 60р за 1000 Сроки: неделя Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. ...
Текст рекламы на радио для антикафе
Здравствуйте!
Помогите придумать креативную рекламу для радио, не давящую на слух и не раздражающую. Сайт заведения - http://www.anti-kafe.ru/. Исходные данные:
=========================
Антикафе - это свободное пространство в твоем городе. Здесь ты можешь быть собой. У нас уютная домашняя обстановка. Можно согреться горячим чаем или кофе, перекусить сладостями. Можно поиграть с друзьями в настольные игры. Есть доступ в интернет, гостевой компьютер.
Для тех, кто работает отдаленно-хорошая альтернатива офису или дому, где могут помешать дети.
Если хочется отпраздновать день рождения, но нет желания убираться после гостей и мыть посуду, можно прийти к нам. У нас не запрещается приносить свою еду. Есть микроволновая печь, столовая посуда и приборы.
Каждую неделю при приглашаем интересных людей города для проведения мастер-классов, тренингов. Так же мы устраиваем кинопоказы с качественный звуком на большом экране. Можно заказать частный кинопросмотр для себя или своей компании.
Не нужно ни за что платить отдельно, оплачиваетс только время 1 минута=1 рубль. Каждый 4-й час бесплатно. За 4 часа нужно заплатить 180 р., за 8 часов 360 р.
Есть услуга съема зала для своей собственной конференции или мероприятия.
Мы работаем каждый день с 12:00-23:00, в пятницу и субботу с 12:00-24:00.
Нет никаких запретов кроме двух: здесь не пьют алкоголь и не курят.
=========================
Начитка текста должна уместиться в 28 секунд. Для облегчения подсчета -http://hronomer.ru/ (сервис определения хронометража рекламного текста)
PS
сценарий может быть для одного или двух голосов (Ж или М+Ж).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо составить продающий текст для сайта брокерской компании на тему "кредиты наличными" интересует стоимость и сроки.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Уникальность более 90% Тема текста: описание идеальной кофейни Пишите свои цены за 1000 знаков буду работать с теми кто предложит наименьшую цену и наивысшее качество:)Завершен13 лет назад
Требуется профессионал копирайтер - фрилансер, умеющий писать продающие тексты. Необходима консультация по сайту.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужны оптимизированные тексты от 2000 до 4000 символов (без пробелов). Темы: 1) Дверные ручки Pasini. 2) Дверные ручки Enrico Cassina. 3) Дверные ручки Poggi & Mariani. 4) Дверные ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужен человек, знающий и понимающий тонкости дизайна и четко улавливающий тематику и характер написания текстов, писать немного, но по делу, желательно с опытом подобных творений, примеры можно увидеть на сайтах тех же ...Закрыт13 лет назад
- $50
Доброго. Требуется очень глубокий рерайт текстов, тексты разные, но в основном рерайт текстом с сайтов предприятий. Тексты без воды, должны быть в официальном стиле. Важна и скорость исполнения. На данный момент интересует ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать несколько текстов на финансовую тематику: кредиты(автокредиты и потребительские, кредиты для бизнеса), вклады, ипотека. Всего 5 штук. Объем каждого около 1500 знаков, может больше. Будут предоставлены ключи, которые нужно будет ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые фрилансеры. мне ужна статья на тему туризма. Оплата 50 рублей за 1к. Объём 1,5к. подробное ТЗ вышлю испонителю. Оплата через вебмани.Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад