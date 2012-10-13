Текст рекламы на радио для антикафе

# 1 — $ 25

Здравствуйте!

Помогите придумать креативную рекламу для радио, не давящую на слух и не раздражающую. Сайт заведения - http://www.anti-kafe.ru/. Исходные данные:

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Антикафе - это свободное пространство в твоем городе. Здесь ты можешь быть собой. У нас уютная домашняя обстановка. Можно согреться горячим чаем или кофе, перекусить сладостями. Можно поиграть с друзьями в настольные игры. Есть доступ в интернет, гостевой компьютер.

Для тех, кто работает отдаленно-хорошая альтернатива офису или дому, где могут помешать дети.

Если хочется отпраздновать день рождения, но нет желания убираться после гостей и мыть посуду, можно прийти к нам. У нас не запрещается приносить свою еду. Есть микроволновая печь, столовая посуда и приборы.

Каждую неделю при приглашаем интересных людей города для проведения мастер-классов, тренингов. Так же мы устраиваем кинопоказы с качественный звуком на большом экране. Можно заказать частный кинопросмотр для себя или своей компании.

Не нужно ни за что платить отдельно, оплачиваетс только время 1 минута=1 рубль. Каждый 4-й час бесплатно. За 4 часа нужно заплатить 180 р., за 8 часов 360 р.

Есть услуга съема зала для своей собственной конференции или мероприятия.

Мы работаем каждый день с 12:00-23:00, в пятницу и субботу с 12:00-24:00.

Нет никаких запретов кроме двух: здесь не пьют алкоголь и не курят.

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Начитка текста должна уместиться в 28 секунд. Для облегчения подсчета -http://hronomer.ru/ (сервис определения хронометража рекламного текста)

PS

сценарий может быть для одного или двух голосов (Ж или М+Ж).