Требуется очень глубокий рерайт текстов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок377 просмотров

Доброго.

Требуется очень глубокий рерайт текстов, тексты разные, но в основном рерайт текстом с сайтов предприятий. Тексты без воды, должны быть в официальном стиле.

Важна и скорость исполнения.

На данный момент интересует постоянно сотрудничество, по 20-40 тысяч знаков в неделю.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков без учета пробелов.

Кто пишет с ошибками и воду, прошу не подавать заявку. Высокие цены не интересуют!

13 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$13
2 дня
Все отлично!
Спасибо Алексею за четкое ТЗ, своевременную оплату и доброжелательное отношение!

Заявки фрилансеров

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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