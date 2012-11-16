Доброго.

Требуется очень глубокий рерайт текстов, тексты разные, но в основном рерайт текстом с сайтов предприятий. Тексты без воды, должны быть в официальном стиле.

Важна и скорость исполнения.

На данный момент интересует постоянно сотрудничество, по 20-40 тысяч знаков в неделю.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков без учета пробелов.

Кто пишет с ошибками и воду, прошу не подавать заявку. Высокие цены не интересуют!