Сделать рерайт для 5 страниц сайта банка

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Завершен4 заявки226 просмотров

Необходимо сделать рерайт для 5 страниц сайта банка www.rrb.by

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- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком и нести в себе смысловую нагрузку

Специфика сайта — банк

Необходимо сделать рерайт для следующих страниц с соответствующим вхождением ключей + дополнить необходимым количеством символов для разбавления вхождений ключевых слов (чтобы статья получилась с средним вхождением на один ключ от 200-250 символов):

1)страница http://www.rrb.by/credits-for-business

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2)страница http://www.rrb.by/dostupnii

ключи:

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3)страница http://www.rrb.by/ekspress-krediti-6540

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4)страница http://www.rrb.by/krediti-v-nalichnoi-forme

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5)страница http://www.rrb.by/vkladi-413

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13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ElenaB1
57 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
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Заявки фрилансеров

ElenaB1
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13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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