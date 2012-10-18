Необходимо сделать рерайт для 5 страниц сайта банка www.rrb.by

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- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком и нести в себе смысловую нагрузку

Специфика сайта — банк

Необходимо сделать рерайт для следующих страниц с соответствующим вхождением ключей + дополнить необходимым количеством символов для разбавления вхождений ключевых слов (чтобы статья получилась с средним вхождением на один ключ от 200-250 символов):

1)страница http://www.rrb.by/credits-for-business

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2)страница http://www.rrb.by/dostupnii

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3)страница http://www.rrb.by/ekspress-krediti-6540

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4)страница http://www.rrb.by/krediti-v-nalichnoi-forme

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5)страница http://www.rrb.by/vkladi-413

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