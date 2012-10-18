Ищу толкового рерайтера. Нужен качественный рерайт текстов. Тема - дизайн интерьера и ремонт. В тексты нужно вставлять по несколько ключей. Исходники дам, искать не нужно. Цена - 30 руб.. Вебмани или ...
Сделать рерайт для 5 страниц сайта банка
Необходимо сделать рерайт для 5 страниц сайта банка www.rrb.by
Интересует:
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- Уникальность текста 95%-100%
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком и нести в себе смысловую нагрузку
Специфика сайта — банк
Необходимо сделать рерайт для следующих страниц с соответствующим вхождением ключей + дополнить необходимым количеством символов для разбавления вхождений ключевых слов (чтобы статья получилась с средним вхождением на один ключ от 200-250 символов):
1)страница http://www.rrb.by/credits-for-business
ключи:
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кредитование малого бизнеса - 1 точное вхождение
кредит под бизнес - 1 точное вхождение
кредитование предпринимателей - 1 точное вхождение
кредитование без залога - 1 точное вхождение
кредитование среднего бизнеса - 1 точное вхождение
малый средний бизнес кредитование - 1 точное вхождение
кредитование малого и среднего бизнеса - 1 точное вхождение
2)страница http://www.rrb.by/dostupnii
ключи:
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3)страница http://www.rrb.by/ekspress-krediti-6540
ключи:
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4)страница http://www.rrb.by/krediti-v-nalichnoi-forme
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5)страница http://www.rrb.by/vkladi-413
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