Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь — я то, что надо!

Предлагаю написание статей любого формата (аналитическая, информационная, обзорная, рекламная, статья-инструкция), а также написание статей, оптимизированных под ключевые слова.

Предпочитаю качество количеству, поэтому работаю с небольшими объемами (7-8 тыс.зн. в сутки). Ответственно подхожу к написанию статей, невзирая на цену вопроса. Имею высшее экономическое образование, разносторонние интересы. Опыт работы в копирайтинге - около 2-х лет, мой профиль на бирже Адвего: http://advego.ru/profile/ElenaB1/

e-mail: [email protected]

Номер ICQ: 624096512

Skype: elenab4617