Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь — я то, что надо!
Предлагаю написание статей любого формата (аналитическая, информационная, обзорная, рекламная, статья-инструкция), а также написание статей, оптимизированных под ключевые слова.
Предпочитаю качество количеству, поэтому работаю с небольшими объемами (7-8 тыс.зн. в сутки). Ответственно подхожу к написанию статей, невзирая на цену вопроса. Имею высшее экономическое образование, разносторонние интересы. Опыт работы в копирайтинге - около 2-х лет, мой профиль на бирже Адвего: http://advego.ru/profile/ElenaB1/
e-mail: [email protected]
Номер ICQ: 624096512
Skype: elenab4617
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
11 лет назад
Елена отличный и очень ответственный копирайтер. Все сделала в срок, качество текстов на высоте. Цена не кусается. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Остались приятные впечатления от сотрудничества с Максимом: очень терпеливый, внимательный, лояльный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата, профессиональный подход. Спасибо за интересный заказ.
$20
10 баллов
11 лет назад
Елена выполнила работу быстро и качественно, соблюдая ТЗ, текст доработки не потребовал, статьи уникальные.Очень понравилось работать с Еленой. Спасибо за сотрудничество. Будем обращаться к Елене и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик: приятный в общении, внимательный, пунктуальный в оплате — настоящий профессионал. Задание составлено четко и ясно — не требуются никакие уточнения. Работать с Максимом — одно удовольствие. Спасибо за сотрудничество!
$30
10 баллов
11 лет назад
Работать с Еленой для заказчика - настоящее удовольствие. Она ответственно подходит к заданию, всегда на связи, присылает статьи точно в срок, прислушивается к замечаниям. Попросил "оживить" первоначальный вариант статьи - и второй был написан именно так, как было задумано. Остальные статьи из пакета корректировок вообще не требовали. Написано все грамотно, приятным, легким слогом. Статьи вышли объемные, полностью расрывают тему - и в то же время все по делу, без надуманных фраз. В итоге сотрудничеством очень доволен, желаю Елене успешной работы на новой для нее бирже. Спасибо!
Ответный отзыв
Владимир - один из первых моих заказчиков на бирже Weblancer. Для меня он стал образцом идеального заказчика: вежливый, отзывчивый, лояльный, приятный в общении, пунктуальный в оплате, в общем - самый лучший! Работа с таким человеком - мечта каждого копирайтера. Благодаря Владимиру у меня сложилось приятное впечатление о новой бирже, которая подарила мне отличного работодателя. Спасибо за сотрудничество!
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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