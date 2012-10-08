Требуются качественные статьи тематики "Бизнес"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок218 просмотров

Добрый день.

Требуются ~20 статей тематики:

- регистрация предприятий (ип, ооо, ...)

- ликвидация предприятий

- юридические услуги (налоговые споры, сопровождение налоговых проверок, представительство в суде, ...)

- бухгалтерские услуги (восстановление бухгалтерии, нулевая отчетность, налоговая отчетность, кадровый учет, ...)

Необходимо, чтобы Вы хорошо разбирались в теме, в идеале - сталкивались с этим на практике (в реалиях РФ). Статьи нужны информационные (не продающие), написанные по делу, без пространных рассуждений, грамотным языком. Объем каждой статьи может обсуждаться отдельно.

Если Вы разбираетесь хорошо в какой-то одной из вышеперечисленных тем - пишите, исполнителей может быть выбрано несколько.

Прошу также указывать примерные сроки исполнения задания, а также цену.

13 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

ElenaB1
57 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работать с Еленой для заказчика - настоящее удовольствие. Она ответственно подходит к заданию, всегда на связи, присылает статьи точно в срок, прислушивается к замечаниям. Попросил "оживить" первоначальный вариант статьи - и второй был написан именно так, как было задумано. Остальные статьи из пакета корректировок вообще не требовали. Написано все грамотно, приятным, легким слогом. Статьи вышли объемные, полностью расрывают тему - и в то же время все по делу, без надуманных фраз. В итоге сотрудничеством очень доволен, желаю Елене успешной работы на новой для нее бирже. Спасибо!
Владимир - один из первых моих заказчиков на бирже Weblancer. Для меня он стал образцом идеального заказчика: вежливый, отзывчивый, лояльный, приятный в общении, пунктуальный в оплате, в общем - самый лучший! Работа с таким человеком - мечта каждого копирайтера. Благодаря Владимиру у меня сложилось приятное впечатление о новой бирже, которая подарила мне отличного работодателя. Спасибо за сотрудничество!
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$60
7 дней
Сотрудничали с Ольгой по пакету статей - задание выполнено на довольно неплохом уровне. Небольшая задержка сроков была компенсирована небольшой скидкой.
Приятный в общении заказчик, всегда на связи, все возникшие в процессе вопросы разрешаются быстро. Владимир, спасибо за интересный заказ, быструю проверку и оплату!

Заявки фрилансеров

ElenaB1
57 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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