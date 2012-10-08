Требуются качественные статьи тематики "Бизнес"

Добрый день.

Требуются ~20 статей тематики:

- регистрация предприятий (ип, ооо, ...)

- ликвидация предприятий

- юридические услуги (налоговые споры, сопровождение налоговых проверок, представительство в суде, ...)

- бухгалтерские услуги (восстановление бухгалтерии, нулевая отчетность, налоговая отчетность, кадровый учет, ...)

Необходимо, чтобы Вы хорошо разбирались в теме, в идеале - сталкивались с этим на практике (в реалиях РФ). Статьи нужны информационные (не продающие), написанные по делу, без пространных рассуждений, грамотным языком. Объем каждой статьи может обсуждаться отдельно.

Если Вы разбираетесь хорошо в какой-то одной из вышеперечисленных тем - пишите, исполнителей может быть выбрано несколько.

Прошу также указывать примерные сроки исполнения задания, а также цену.