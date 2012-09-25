Доброго времени суток, друзья!

К сожалению, мой предыдущий исполнитель безнадежно пропал в дебрях Инета, поставив меня перед необходимостью вновь публиковать проект.

Итак, требуется закончить перевод инструкции для мультиварки с корейского на русский.

Осталось перевести 15 страниц, с 18 по 32 страницу включительно.

Инструкцию отсканировал в цвете, в разрешении 600 dpi. Размер pdf файла с отсканированной инструкцией – 34 Мб.

Файл залил на rapidshare.com – вот ссылка:

https://rapidshare.com/files/2134957020/CRP-HRXT0810FP.pdf

Бюджет по договоренности.

Я не работаю ни на какую фирму, мне нужна переведенная инструкция, чтобы готовить рис дома, на подаренной знакомыми мультиварке.

Условия – убедительная просьба писать цену за ВЕСЬ объем работы, за полный перевод пятнадцати страниц инструкции.

Предложения присылайте на [email protected]

Оплата – WebMoney, QIWI Кошелек.

C уважением, Михаил