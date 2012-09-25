Необходимо уникальное описании товара + копипаст характеристик. Описание от 500 до 1000 знаков. Оплата за каждый товар 1$. Работа постоянная.
Перевод инструкции для мультиварки с корейского
Доброго времени суток, друзья!
К сожалению, мой предыдущий исполнитель безнадежно пропал в дебрях Инета, поставив меня перед необходимостью вновь публиковать проект.
Итак, требуется закончить перевод инструкции для мультиварки с корейского на русский.
Осталось перевести 15 страниц, с 18 по 32 страницу включительно.
Инструкцию отсканировал в цвете, в разрешении 600 dpi. Размер pdf файла с отсканированной инструкцией – 34 Мб.
Файл залил на rapidshare.com – вот ссылка:
https://rapidshare.com/files/2134957020/CRP-HRXT0810FP.pdf
Бюджет по договоренности.
Я не работаю ни на какую фирму, мне нужна переведенная инструкция, чтобы готовить рис дома, на подаренной знакомыми мультиварке.
Условия – убедительная просьба писать цену за ВЕСЬ объем работы, за полный перевод пятнадцати страниц инструкции.
Предложения присылайте на [email protected]
Оплата – WebMoney, QIWI Кошелек.
C уважением, Михаил
Заявки фрилансеров
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