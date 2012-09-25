Нужны три текста для категорий в ИМ косметики. Раскажите в текстах о косметике: -о косметике фирм:Ахава,Премьер,Sea of Spa -достоинства и уникальность каждой из фирм -положительный,лечебный эффект каждой ...
Копирайтер по теме "Таможенное оформление"
Для написания контента на сайт требуется опытный копирайтер, знакомый с тематикой "Таможенное оформление и логистика".
Требуется вытянуть из заказчика необходимую вам информацию и написать тексты-конфетки на сайт. Разумеется, уникальность и грамотность, а также инетресный слог и знание нюансов - обязательны!
Пишите цену и сроки за 100 000 знаков текста (нужно примерно 25 страниц разработать).
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