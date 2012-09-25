Копирайтер по теме "Таможенное оформление"

Для написания контента на сайт требуется опытный копирайтер, знакомый с тематикой "Таможенное оформление и логистика".

Требуется вытянуть из заказчика необходимую вам информацию и написать тексты-конфетки на сайт. Разумеется, уникальность и грамотность, а также инетресный слог и знание нюансов - обязательны!

Пишите цену и сроки за 100 000 знаков текста (нужно примерно 25 страниц разработать).