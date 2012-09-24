Необходимо написание статьи в ближайшие 4-5 часов. Обязательные условия: грамотность, опыт написания научных статей, соответствие текста теме. Текст должен быть качественным. Оплата 50 рублей/1000 зн. Желательно наличие в портфолио научных статей. Рерайт должен быть уникальным.
Написание текста на сайт
Требуется доработать текст на сайте, тематика - промышленность
Общение или переписка по скайпу, присылайте логин
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $300
На удаленную работу требуется копирайтер для написания SEO статей и текстового оформления сайтов. Требования: Творческое мышление; Знание русского языка; Базовые знания английского языка (будет только плюсом); Грамотность; ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать 10 статей на тему Парфюмерия, парфюмерия оптом. Объем 1000 зн. Размещаться будут на 10 различных ресурсах. Оплата строго ЯД.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
18 статей о компаниях: - объем 4000збп - ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (вариации названия) - в статье желательно написать: 1) краткая история компании ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать рерайтинг реферата, чтобы ничего не заподозрил антиплагиат.ру.Завершен13 лет назад
- $50
1) Написать текст для главной страницы сайта (праздничная тематика). 2) Контент для сайта. Всё обговорено. Приступаем.Завершен13 лет назад
К пятнице нужно написать 2 эссе примерно по 2 страницы каждое. Информатика / информационные технологии / системы (уровень только не школьный, нужен человек с высшим образованием) Точные темы в л/с В ...Закрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходим качественный рерайт с поиском исходников. 1-2 ключа. Тема: отдых, туризм. Писать необходимо «для людей». Требования: ответственность, грамотность, умение выбирать для рерайта интересные тексты, четкость и ясность изложения. Если Вы новичок ...Завершен13 лет назад
Тематика сувениры, подробнее напишу. Страница сайта, необходимо использование тематических слов, словосочетаний. уникальность!Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать обзор/инструкцию по выбору домашнего компьютера. Примерный объем 6000 знаков.Завершен13 лет назад