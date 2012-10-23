Рерайт с ключевиками. Тематика туризм.

Доброго времени суток!

Необходим качественный рерайт с поиском исходников. 1-2 ключа. Тема: отдых, туризм. Писать необходимо «для людей». Требования: ответственность, грамотность, умение выбирать для рерайта интересные тексты, четкость и ясность изложения. Если Вы новичок с филологическим образованием, тоже - милости просим. Впоследствии возможно сотрудничество по иным проектам. Оставляйте, пожалуйста, свои заявки, в которых должно быть указано:

• Опыт работы

• Ссылка на резюме

• Стоимость 1 тыс. знаков б/п

• Объем, выполняемый ежедневно