Наполнение блога о подарках

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок234 просмотра

Требуется: контент-менеджер / копирайтер для ведения блога о подарках. На постоянную основу.

Обзоры,новости или статьи необходимо составлять на основе товаров двух разных магазинов, плюс одна статья о подарках "вообще" (идеи, оригинальные вручения, изготовления своими руками).

Темы можно и нужно приурочивать к предстоящим праздникам (нг, 14/23 февраля, 8 марта)

Требования:

Девушка, не менее 23 лет.

Опыт работы в админке wordpress'a.

20 статей/обзоров в месяц объемом 2000 - 4000 символов осмысленного и интересного текста. 2-3 картинки на статью.

Оплата 3000 рублей в месяц.

13 лет назад
yahmos
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

fastok
36 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$90
7 дней
Отличный исполнитель, рекомендую.
Отличный заказчик, четкое техзадание, моментальная оплата и предоплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fastok
36 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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