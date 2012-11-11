Наполнение блога о подарках

Требуется: контент-менеджер / копирайтер для ведения блога о подарках. На постоянную основу.

Обзоры,новости или статьи необходимо составлять на основе товаров двух разных магазинов, плюс одна статья о подарках "вообще" (идеи, оригинальные вручения, изготовления своими руками).

Темы можно и нужно приурочивать к предстоящим праздникам (нг, 14/23 февраля, 8 марта)

Требования:

Девушка, не менее 23 лет.

Опыт работы в админке wordpress'a.

20 статей/обзоров в месяц объемом 2000 - 4000 символов осмысленного и интересного текста. 2-3 картинки на статью.

Оплата 3000 рублей в месяц.