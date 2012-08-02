Название домена и веб-студии

# 1 — $ 200

Требуется придумать оригинальное название веб студии, предоставляющий полный спектр услуг.

Название должно быть интересным, легко запомнинающимся. Также должен быть свободен домен в зоне .ru с данным названием, написанным латинскими буквами (транскрипция) и желательно, но не обязательно еще и свободен в зоне .com

Название не обязательно должно отражать деятельность, возможно оно будет просто интересным, как например компания Danone.

Приз получит, первый, кто предложит достойное название, после этого конкурс сразу будет закрыт и гонорар пебудет переведен победителю. Свои ваианты прилагаем в запароленных word файлах, пароль скидываем в личку. Если Вы не запаролите файлы и кто-то исользует предложенные вами враианты - к нам пожалуйста без претензий.