Написать новости

Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После ...
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2.08.2012г. Фуршет на 60 человек для Ирины Помиловой. 500 зн
17.08.2012г. Организация фуршета на 100 персон для ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» 500 зн
29.08.12г. Организация ВИП фуршета на 40 персон для ОАО «ОПК Оборонпром». 500 зн
Заявки фрилансеров
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