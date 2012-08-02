Написать новости

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Сайт equipaj.ru

2.08.2012г. Фуршет на 60 человек для Ирины Помиловой. 500 зн

17.08.2012г. Организация фуршета на 100 персон для ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» 500 зн

29.08.12г. Организация ВИП фуршета на 40 персон для ОАО «ОПК Оборонпром». 500 зн

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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