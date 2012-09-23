Написание статей на постоянной основе

Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам.

Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса).

После модерации на вебмани кошелек поступит оплата за каждый обзор.

Сотрудничество будет на постоянной основе.

Вопросы в личку или на почту [email protected]