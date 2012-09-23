Написание статей на постоянной основе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка893 просмотра

Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам.

Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса).

После модерации на вебмани кошелек поступит оплата за каждый обзор.

Сотрудничество будет на постоянной основе.

Вопросы в личку или на почту [email protected]

Написание статей
12 лет назад
dok2009
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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