Приватно для karver

Было приятно сотрудничать с Захаром. Несмотря на то, что тема была для меня абсолютно новая, я смог разобраться в ней достаточно быстро. И большую роль в этом сыграло прекрасно составленное ТЗ. Также приятно, что Захар достойно оплатил работу и дал достаточно времени на выполнение проекта. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Рекомендую Захара, как ответственного, пунктуального и компетентного заказчика.