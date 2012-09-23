Приватно для karver

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка75 просмотров

Необходима серия рекламных статей для нового программного продукта

13 лет назад
translation4u
Захар 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$70
1 день
Вдумчивый и ответственный писатель. Разобрался в новой для себя тематике и сдал работу в срок, выполнив все пожелания ТЗ. Будем сотрудничать далее.
Было приятно сотрудничать с Захаром. Несмотря на то, что тема была для меня абсолютно новая, я смог разобраться в ней достаточно быстро. И большую роль в этом сыграло прекрасно составленное ТЗ. Также приятно, что Захар достойно оплатил работу и дал достаточно времени на выполнение проекта. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Рекомендую Захара, как ответственного, пунктуального и компетентного заказчика.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Тексты описаний к товарам (мебель)

    Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель), по 500 знаков. Приблизительно, как на сайте http://www.mebelrama.ru/mebel/ При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/...) — поменьше воды, по возможности. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • ТЗ для интернет-магазина

    Требуется помощь в написании грамотного ТЗ для интернет-магазина(-ов). За основу будет взять магазин цифровой техники. Необходимо в неспешной кооперации со мной аккумулировать идеи и пожелания к будущему магазину и вылить это в качественное и структурированное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется качественный копирайтер

    $1000

    Удаленная работа с крупным издательством автомобильной тематики. Требуется контент-менеджер или копирайтер. Задача: создавать полезные и интересные статьи на основе нескольких автомобильных ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 20-30 к. на тему БАД

    Тема - Витамин Б17. Материала много. Рерайт нескольких статей и как вариант перевод с зарубежных сайтов. Например http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=863

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требования: Филологическое или журналистское образование . Знание русского и украинского языка . Умение писать тексты , статьи по ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима статья с учетом SEO

    Необходима статья на тему социальной сети. Объем: 3-4 тыс. знаков без пробелов. Статью необходимо написать с учетом списка ключевых слов. Статья необходима на сегодня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание статей

    Приветствую фрилансеров. Требуется выборка материала по определенным вопросам и переработка в художественной форме, с формированием статей, при этом выдерживая 100% уникальность текста. Подробности обсужу с выбранным исполнителем. Требования к кандидату: адекватность, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются копирайтеры/рерайтеры

    $250

    Всем привет) Я набираю группу людей для написания небольшого количества статей в день (1 статья - 1800 знаков без пробелов). Цены выгодные, работа будет всегда. От себя гарантирую 100% оплату. Оплата через вебмани. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад