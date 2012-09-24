Необходима статья с учетом SEO

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Завершен4 заявки194 просмотра

Необходима статья на тему социальной сети. Объем: 3-4 тыс. знаков без пробелов. Статью необходимо написать с учетом списка ключевых слов. Статья необходима на сегодня.

13 лет назад
zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Уверен, Тетяна отличный журналист, судя по многочисленным отзывам, но мне повезло гораздо меньше. Возможно вначале я не уточнил, что статья должна быть написана простыми словами, понятные даже заурядному пользователю, но после 4-х моих замечаний в статье так и осталась различного рода техническая информация, причем "бредовая", которую читать было просто смешно, так как Тетяна совсем не разбирается в тематике "android", и не удосужилась хотя бы уточнить что-либо в google. Хотя этого и не требовалось, я неоднократно просил написать простыми словами, для простых пользователей. В итоге текст я получил, оплатил в полном объеме, но в результате пришлось лично переделывать добрую половину текста, а количество потраченного времени на замечания, было равносильно, если не больше, времени на написание всей статьи. К тому же в тексте встречаются как речевые, так и стилистические ошибки. Оценка 1\10. Возможно Тетяна и хороший копирайтер, но только в своей тематике.
Осталась довольна сотрудничеством, спасибо.

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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