Необходима статья с учетом SEO

Уверен, Тетяна отличный журналист, судя по многочисленным отзывам, но мне повезло гораздо меньше. Возможно вначале я не уточнил, что статья должна быть написана простыми словами, понятные даже заурядному пользователю, но после 4-х моих замечаний в статье так и осталась различного рода техническая информация, причем "бредовая", которую читать было просто смешно, так как Тетяна совсем не разбирается в тематике "android", и не удосужилась хотя бы уточнить что-либо в google. Хотя этого и не требовалось, я неоднократно просил написать простыми словами, для простых пользователей. В итоге текст я получил, оплатил в полном объеме, но в результате пришлось лично переделывать добрую половину текста, а количество потраченного времени на замечания, было равносильно, если не больше, времени на написание всей статьи. К тому же в тексте встречаются как речевые, так и стилистические ошибки. Оценка 1\10. Возможно Тетяна и хороший копирайтер, но только в своей тематике.