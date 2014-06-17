Требуется копирайтинг/рерайтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок324 просмотра

Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика - промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи!

Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 знаков.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
yaelena
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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