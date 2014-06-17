Требуется копирайтинг/рерайтинг

Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика - промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи!

Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 знаков.

Жду Ваших предложений.