Нужно написать статьи для 4х страниц сайта: 1 страница: 4 ключевых слова 2. страница: 3 ключевых слова 3 страница: 1 ключевое слово Главная страница: 3 ключевых слова - 6000 символов.
Тексты на медицинскую тематику
Для постоянного сотрудничества ищем копирайтера для написания текстов на медицинские темы. Описания болезней, направлений лечения и т.д. Важно, чтобы вы могли информацию преподнести понятно для читателей и интересно.
В заявке, пожалуйста, укажите стоимость за 1 тыс. знаков, а также какой объем знаков в день обычно пишите.
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