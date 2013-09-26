Тексты на медицинскую тематику

Для постоянного сотрудничества ищем копирайтера для написания текстов на медицинские темы. Описания болезней, направлений лечения и т.д. Важно, чтобы вы могли информацию преподнести понятно для читателей и интересно.

В заявке, пожалуйста, укажите стоимость за 1 тыс. знаков, а также какой объем знаков в день обычно пишите.