Необходимо написание 8 уникальных статей-обзоров, каждая по 500 символов без пробелов, для сайта http://eliterent.by/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — аренда авто Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ ...
Копирайт по теме перевозки
Здравствуйте.
Требуется копирайт по теме перевозки, таможенное оформление. Одна статья на один поисковый запрос.
1 статья - 2000 символов.
Всего нужно около 100 статей.
Оплата 1 wmz/1000 символов.
100% уникальность статей.
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