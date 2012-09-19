Доброго времени суток. Требуется написать 2 небольших статьи, темы указаны в соотв. прикрепленных файлах. Антиплагиат - от 85%. Просьба указывать сроки и стоимость.
Требуется рерайт
Срочно. Требуется рерайтер, для редактирования опубликованных на Wordpress сайте статей (программы для вебмастера) с добавлением информации в дополнительные поля.
Подробнее:
1. Открыть страницу
2. Скопировать и перенести ссылки в дополнительные поля
3. Добавить метки к записи
4. Удалить всю информацию на странице (кроме изображений, характеристик и процессов точных действий, например установки)
5. Дописать 2-3 предложения от себя (200 симв.), опираясь на существующий материал и свое воображение.
Срок: 5 дней
Связь по ICQ: 610095700
Стоимость: 3600
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