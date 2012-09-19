Требуется рерайт

Срочно. Требуется рерайтер, для редактирования опубликованных на Wordpress сайте статей (программы для вебмастера) с добавлением информации в дополнительные поля.

Подробнее:

1. Открыть страницу

2. Скопировать и перенести ссылки в дополнительные поля

3. Добавить метки к записи

4. Удалить всю информацию на странице (кроме изображений, характеристик и процессов точных действий, например установки)

5. Дописать 2-3 предложения от себя (200 симв.), опираясь на существующий материал и свое воображение.

Срок: 5 дней

Связь по ICQ: 610095700

Стоимость: 3600