Требуется рерайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок345 просмотров

Срочно. Требуется рерайтер, для редактирования опубликованных на Wordpress сайте статей (программы для вебмастера) с добавлением информации в дополнительные поля.

Подробнее:

1. Открыть страницу

2. Скопировать и перенести ссылки в дополнительные поля

3. Добавить метки к записи

4. Удалить всю информацию на странице (кроме изображений, характеристик и процессов точных действий, например установки)

5. Дописать 2-3 предложения от себя (200 симв.), опираясь на существующий материал и свое воображение.

Срок: 5 дней

Связь по ICQ: 610095700

Стоимость: 3600

WordPress
13 лет назад
webstayer
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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