Составить коммерческое предложение

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок217 просмотров

Обращаюсь к мастерам составления продающих текстов.

Нужно: кратко и емко, с учетом современных маркетинговых наработок составить предложение о продаже новой музыкальной газеты для распространителей печатной продукции. Газету в формате PDF вышлю на адрес электронной почты. Оплата WM.

Бюджет скромный.

Удачи. Ольга

13 лет назад
pred-olga
Ольга 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

cia_tj
61 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Алексей быстро и качественно выполнил поставленную задачу по написанию коммерческого предложения. Вне сомнений, ему можно доверить серьезную задачу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

cia_tj
61 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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