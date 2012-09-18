Описания товаров

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Закрыт18 заявок305 просмотров

необходимо сделать уникальные описания товаров и по каждому товару (уникальность 100%) и найти правильную картинку или две.

описания сохранять в ворде

картинки сохранять в jpg

оплата или поэтапная или в конце работы на карту приватбанка в грн

13 лет назад
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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