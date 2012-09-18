Нужен рерайт текста, тематика - текстиль, статья прикреплена . Хотелось бы узнать сроки и цену.
Описания товаров
необходимо сделать уникальные описания товаров и по каждому товару (уникальность 100%) и найти правильную картинку или две.
описания сохранять в ворде
картинки сохранять в jpg
оплата или поэтапная или в конце работы на карту приватбанка в грн
Заявки фрилансеров
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