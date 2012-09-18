В связи с расширением ассортимента нужен исполнитель на наполнение интернет магазина товарами http://www.salecenter.com.ua уникальным контекстом. Предлагайте Вашу цену за 1 позицию. Проверка текста на уникальность обязательна! 1. Важно, чтоб структура ...
Статья с учетом SEO
Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Нужно написание статьи + размножение + прогон по каталогам статей.
Статья должна быть написана качественно со учетом seo. Если можете сделать только прогон, пишите только цену за прогон и т.д. Возможно будет 2-3 исполнителя.
Сроки до конца недели. Подробнее обговорим в личке. Предпочтение тем, у кого хороший портфель!
Заявки фрилансеров
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