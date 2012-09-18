Статья с учетом SEO

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Нужно написание статьи + размножение + прогон по каталогам статей.

Статья должна быть написана качественно со учетом seo. Если можете сделать только прогон, пишите только цену за прогон и т.д. Возможно будет 2-3 исполнителя.

Сроки до конца недели. Подробнее обговорим в личке. Предпочтение тем, у кого хороший портфель!