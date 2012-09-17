Записи для блога

Блог компьютерной тематики. Надо писать 1-2 статьи в неделю. Есть много работы, если все ок, то думаю договоримся.... Нужен копирайт..плачу 1 wmz за 1000 знаков.

В блоге рассказывается о том как настроить или установить ту или иную программу. Рассказывается о безопасности итд.....