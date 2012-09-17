Подготовить обзоры трех интернет-ресурсов: - 3000 знаков без пробелов и таблиц, - оплата 2$/1000 знаков без пробелов через WebMoney - уникальность 95% (самостоятельная проверка через сервис etxt.ru , с выполненным ...
Нужен журналист для новостей
Тематика новостей:
- стартапы
- фонды и инвестиции в интернет
- интернет-маркетинг
- социальные сети
Требования к журналисту:
- обязательно опыт работы в онлайн или офлайн изданиях
- грамотный русский язык
- способность быстро делать новости
- ответственность
Работа - с 9 до 15 часов по мск. пять дней в неделю.
Заявки фрилансеров
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