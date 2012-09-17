Автор новостей для автопортала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок231 просмотр

Для крупного автомобильного портала требуются автор для написания новостей

Требования к новостям:

Тематика: авто

Размер новости: от 500 до 2000 символов, копирайт

Изображение: обязательно к каждой новости

Переодичность: 2 новости/сутки, по будням

Добавление на сайт (админка простая).

Требования к исполнителю:

- опыт аналогичной работы

- интерес к авто-тематике, разбираться в ней

- наличине skype/icq для быстрой связи, не пропадать на несколько дней либо предупреждать об этом

Оплата: webmoney, 3000руб/месяц

13 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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