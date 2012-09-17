Написать уникальный текст для людей! По запросам "заработать в интернете" и "как выиграть на ставках". Длина текста 3000-5000 зн. Уникальность 100%.Проверка по адвего + text.ru.В тексте 3-5 упоминаний ключ.слова -достаточно.Текст должен ...
Автор новостей для автопортала
Для крупного автомобильного портала требуются автор для написания новостей
Требования к новостям:
Тематика: авто
Размер новости: от 500 до 2000 символов, копирайт
Изображение: обязательно к каждой новости
Переодичность: 2 новости/сутки, по будням
Добавление на сайт (админка простая).
Требования к исполнителю:
- опыт аналогичной работы
- интерес к авто-тематике, разбираться в ней
- наличине skype/icq для быстрой связи, не пропадать на несколько дней либо предупреждать об этом
Оплата: webmoney, 3000руб/месяц
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