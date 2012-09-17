Нужно 2 уникальных текста (от 98% уникальности) для "людей" на строительную тематику (бетон, жби) общим объёмом 4000-5000 знаков.
Написание статей для сайта
Требуется написать n-ое количество статей для сайта, по 1000–1300 знаков, тематика — одежда.
Кандидата выберу по критериям цена/отзывы. Оплата по факту. Планируется долгосрочное сотрудничество.
Прошу озвучивать цену за 1000 знаков, текст должен быть уникальным, проверка через text.ru
Все остальные подробности при личной переписке с выбранным или выбранными исполнителями.
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