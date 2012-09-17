Приветствую! Ищу талантливого копирайтера для написания одной качественной рекламной статьи о преимуществах одной компании перед другими. Я все подробно объясню и на основе этого потребуется написать лаконичную статью. Тематика немного техническая (от вас ...
Требуется девушка-копирайтер
Добрый ltym! Требуется девушка-копирайтер для постоянного сотрудничества. Работа не пыльная, ТЗ есть, в нем указаны темы каждой статьи, кол-во знаков, повторений ключевых слов в нем. Источник с чего писать обзор, обычно один или два.
Оплата - 1$\1000 без пробелов. Загруженность постоянная.
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