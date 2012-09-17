Требуется девушка-копирайтер

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  2. Копирайтинг
Завершен43 заявки625 просмотров

Добрый ltym! Требуется девушка-копирайтер для постоянного сотрудничества. Работа не пыльная, ТЗ есть, в нем указаны темы каждой статьи, кол-во знаков, повторений ключевых слов в нем. Источник с чего писать обзор, обычно один или два.

Оплата - 1$\1000 без пробелов. Загруженность постоянная.

13 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Кристина очень исполнительный, грамотный и ответственный копирайтер! Приятно работать с людьми, которые не подводят!
Очень довольна сотрудничеством! Четкие технические задания, позитивное общение, быстрая оплата. Рекомендую Сергея как надежного и корректного заказчика! Видно, что человек знает свое дело, так как он постоянно на связи, на все вопросы отвечает оперативно. Приятно работать с такими людьми! :) Желаю успеха всем его проектам.
ProstoAgeeva
Ирина 
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отличный копирайтер! только положительные эмоции от сотрудничества
Сотрудничеством довольна! Сергей четко формулирует задания, оплачивает все своевременно и просто приятный человек в общении. С таким заказчиком работать одно удовольствие! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Boniel
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
ProstoAgeeva
Ирина 
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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