Написать обзор сайтов знакомств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок282 просмотра

Необходимо написать обзор сайтов знакомств. Первым в списке должно упоминаться сайт знакомств Мамба а все остальное на ваше усмотрение. В проекте будут участвовать сразу несколько исполнителей. Просьба сразу указать цены и сроки чтобы я мог принят ваше предложение в системе.

13 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

IERONIMO068
Роман 
28 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$1
2 дня
forfreelance777
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$1
1 день
Андрей отлично справился с заданием. Написано очень интересно и грамотно.
olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

IERONIMO068
Роман 
28 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
forfreelance777
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
17 дней назад
13 лет назад

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