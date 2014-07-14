Нужен качественный рерайт на различную тему. В частности это: Туризм, Женская, Бизнес, Игры, и т.д все общее темы. Статьи нужны для наполнения 135 сайтов. Так что работы ...
Написать 15 статей
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Требуется написать 15 статей по 1000-1500 знаков с пробелами, статьи нужны до вечера 16.09.2012.
Даю попробовать свои силы новичкам, вышлю тестовую статью для пробы, если все устроит, то ознакомлю со всем заданием.
Пишите свою цену за 1000 знаков.
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