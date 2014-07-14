Написать 15 статей

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Завершен6 заявок262 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Требуется написать 15 статей по 1000-1500 знаков с пробелами, статьи нужны до вечера 16.09.2012.

Даю попробовать свои силы новичкам, вышлю тестовую статью для пробы, если все устроит, то ознакомлю со всем заданием.

Пишите свою цену за 1000 знаков.

13 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
С Артемом работала несколько раз, никогда не подводил, всегда качественная работа.
В Марии ни капли не сомневался и не сомневаюсь. Отличный человек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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