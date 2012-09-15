Переводчик (рерайтер) по теме британский футбол

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок355 просмотров

Нужен переводчик (либо рерайтер) по теме "Британский футбол", в обязанности входит поиск новостей по данной тематике (можно с зарубежный сайтов), можно с российский (первый вариант предпочтительнее) и рерайт (перевод) этих новостей. В день желательно минимум 5 статей (каждая не меньше 1800-1900 знаков), максимум 7-8.

Пишите в ЛС, обсудим стоимость. Работа постоянная по данному проекту

Писать на albertkolchin82 @ gmail.com

13 лет назад
alberbonav
Альберт 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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