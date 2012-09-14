Ищу грамотного, образованого человека для рерайтинга/копирайтинга текстов. Количество знаков в день около 5-10 тисяч без пробелов. Оплата два раза в неделю. Больших денег не гарантирую (по началу). Оплата через webmoney $. Вместе с заявками ...
Перевод + создание уникального описания товара.
Необходимо создание уникального описания о каждой товарной позиции.
Товар: Профессиональное ЗВУКОВОЕ оборудование (акустические системы, активные комплекты - готовые решения).
Нужен человек, который понимает в звуковом оборудовании и сможет на основании сайта, дополнительных документов и своих знаний сделать качественные обширные описания.
Базовый материал на сайте производителя: www.sr-tech.net (это всё что у нас есть из материалов)
Описание должно состоять из:
Краткое описание - для отображения в корневом каталоге по типу http://www.allegro.com.ua/dir.php?search_words=gemini
Подробное рекламное описание - чётко по делу, но так чтоб и интересно читать было и для оптимизации было хорошо.
Технические характеристики - предоставить в табличном виде, максимально подробные характеристики.
Теги (рекомендации при добавлении).
Необходимо описание для следующих товарных позиций:
1. Все товары из серии DIGIT
2. Pocket One и Pocket TWO только http://www.sr-tech.net/index.php?page=shop.browse&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=4
3. + статья, описание компании, интересный текст чтоб интересно было читать включая особенности компании.
Сообщите цену и время выполнения.
Приветсвуются тестовые текст по данной продукции.
Заявки фрилансеров
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