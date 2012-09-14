Перевод + создание уникального описания товара.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки196 просмотров

Необходимо создание уникального описания о каждой товарной позиции.

Товар: Профессиональное ЗВУКОВОЕ оборудование (акустические системы, активные комплекты - готовые решения).

Нужен человек, который понимает в звуковом оборудовании и сможет на основании сайта, дополнительных документов и своих знаний сделать качественные обширные описания.

Базовый материал на сайте производителя: www.sr-tech.net (это всё что у нас есть из материалов)

Описание должно состоять из:

Краткое описание - для отображения в корневом каталоге по типу http://www.allegro.com.ua/dir.php?search_words=gemini

Подробное рекламное описание - чётко по делу, но так чтоб и интересно читать было и для оптимизации было хорошо.

Технические характеристики - предоставить в табличном виде, максимально подробные характеристики.

Теги (рекомендации при добавлении).

Необходимо описание для следующих товарных позиций:

1. Все товары из серии DIGIT

2. Pocket One и Pocket TWO только http://www.sr-tech.net/index.php?page=shop.browse&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=4

3. + статья, описание компании, интересный текст чтоб интересно было читать включая особенности компании.

Сообщите цену и время выполнения.

Приветсвуются тестовые текст по данной продукции.

13 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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