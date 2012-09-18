Необходимо вживую участвовать на форумах в беседах и размещать попутно ссылки на сайт. Форумы, блоги, и т.п. на художественную тему или близкую к художественной. Также любые региональные ресурсы - г. Новосибирск. Возможно много где придется ...
Нужна корректировка текстов с занесением на сайт
Нужно поправить орфографию, пунктуацию, расставить абзацы, переносы, т.е. в общем причесать текст, но без изменения самих фраз. Язык не супер-литературный, но таким и должен остаться. Затем поместить на сайт. Если сработаетмся, то работа будет регулярной, для начала задача такая:
Объем - 6 статей в сумме 16т.знаков без пробелов. От Вас грамотность (естественно), аккуратность, оперативность работы и быстрый отклик на задание (ждать сутками ответа на мои сообщения в скайпе или письма меня не устроит). Для размещения на сайт, естественно, нужно знать html и css хотя бы в общих чертах.
От Вас предложения стоимости такой работы, срок исполнения 1 сутки.
Выбранный исполнитель
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