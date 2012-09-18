Нужна корректировка текстов с занесением на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок251 просмотр

Нужно поправить орфографию, пунктуацию, расставить абзацы, переносы, т.е. в общем причесать текст, но без изменения самих фраз. Язык не супер-литературный, но таким и должен остаться. Затем поместить на сайт. Если сработаетмся, то работа будет регулярной, для начала задача такая:

Объем - 6 статей в сумме 16т.знаков без пробелов. От Вас грамотность (естественно), аккуратность, оперативность работы и быстрый отклик на задание (ждать сутками ответа на мои сообщения в скайпе или письма меня не устроит). Для размещения на сайт, естественно, нужно знать html и css хотя бы в общих чертах.

От Вас предложения стоимости такой работы, срок исполнения 1 сутки.

CSSHTML
13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MAMZELi
59 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель. работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Приятно работать с очень доброжелательным заказчиком.Инициативы Владислав поддерживает, замечания деловые и по существу.

Заявки фрилансеров

MAMZELi
59 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад