Написание текстов и ручное размещение на форумах

Необходимо вживую участвовать на форумах в беседах и размещать попутно ссылки на сайт. Форумы, блоги, и т.п. на художественную тему или близкую к художественной. Также любые региональные ресурсы - г. Новосибирск. Возможно много где придется регистрироваться с подтверждаением регистрации. Оплату договоримся за каждый показанный уникальный пост со ссылкой.

Предлагаю 50 рублей за каждый уникальный пост с ссылкой.

Сайт http://bachetta.ru