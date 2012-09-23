Технический рерайт статьи про аккумуляторы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок278 просмотров

Необходим рерайтер подготовить уникальный материал на основе уже существующего.

Требования - знание основ физики, которые изучаются в школе

умение красиво писать.

Стиль текста - технически грамотный обзор экспертом.

оригинал статьи дам в личке.

Объем порядка 20 000 знаков

13 лет назад
the_fly
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
5 дней
Ответственный исполнительн. Качественно выполнил работу. Выполнил быстро и хорошо.
Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер

    Требуется рерайтер. Тематики разные, постоянная загруженность. Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг70 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание продающих текстов + рекламных писем

    Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составить 4 объявления для Яндекс.Директ

    $100

    Здравствуйте! Сейчас у объявлений CTR - 0.01%, что наводит на грустные мысли, нагоняет депрессию и заставляет тянуться за валидолом. Необходимо составить объявления хорошо, что бы увеличить отклик. Пожалуйста, указывайте ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать рерайт порядка 1000+ статей.

    $5000

    Нужно сделать рерайт технических статей. Тематика телекоммуникации. Исполнитель нужен строго и только с Украины. С которым можно связаться по телефону. icq skype это хорошо но нужен телефон. ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание жилых комплексов для сайта о недвижимости

    Задача: Описать Жилые комплексы для сайта о недвижимости. Мне НЕ нужен продающий текст, просто хорошее грамотное описание. План статьи примерно таков: тип комплекса (монолит.блочный, панельный и тп ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта free-soft.name

    Необходимо наполнение сайта free-soft.name качественными рерайт статьями. Что нужно будет делать: 1) Вам присылается список програм до начала месяца 2) Вы проверяете все программы на бесплатность. Не временное бэта или ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад