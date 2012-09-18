Необходимо создание уникального описания о каждой товарной позиции. Товар: Профессиональное ЗВУКОВОЕ оборудование (акустические системы, активные комплекты - готовые решения). Нужен человек, который понимает в звуковом оборудовании и сможет на основании сайта, ...
Написание 7-ми продающих текстов
Нужно написать для каждой из 7-ми нижеприведенных категорий, продающий текст. Текст будет размещаться в самом верху страницы каждой категории.
Количество символов для каждого текста: 1000 знаков с пробелами
Срок выполнения: до 19 сентября 2012 года
Оплата: 1050 WMR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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