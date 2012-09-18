Написание 7-ми продающих текстов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок181 просмотр

Нужно написать для каждой из 7-ми нижеприведенных категорий, продающий текст. Текст будет размещаться в самом верху страницы каждой категории.

Количество символов для каждого текста: 1000 знаков с пробелами

Срок выполнения: до 19 сентября 2012 года

Оплата: 1050 WMR

13 лет назад
Endorfin86
Ярослав 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$35
4 дня
Мне очень понравилось сотрудничать с данным исполнителем. Марина справилась с поставленной задачей на все сто. Креативно, грамотно и главное точно в срок. Спасибо большое за работу! Если нужны будут продающие тексты, то непременно обращусь именно к вам!!!
С такими заказчиками, как Ярослав, работать очень легко и приятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод + создание уникального описания товара.

    Необходимо создание уникального описания о каждой товарной позиции. Товар: Профессиональное ЗВУКОВОЕ оборудование (акустические системы, активные комплекты - готовые решения). Нужен человек, который понимает в звуковом оборудовании и сможет на основании сайта, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайт

    Ищу грамотного, образованого человека для рерайтинга/копирайтинга текстов. Количество знаков в день около 5-10 тисяч без пробелов. Оплата два раза в неделю. Больших денег не гарантирую (по началу). Оплата через webmoney $. Вместе с заявками ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна корректировка текстов с занесением на сайт

    Нужно поправить орфографию, пунктуацию, расставить абзацы, переносы, т.е. в общем причесать текст, но без изменения самих фраз. Язык не супер-литературный, но таким и должен остаться. Затем поместить на сайт. Если сработаетмся, то работа будет регулярной, ...

    CSSHTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текстов и ручное размещение на форумах

    Необходимо вживую участвовать на форумах в беседах и размещать попутно ссылки на сайт. Форумы, блоги, и т.п. на художественную тему или близкую к художественной. Также любые региональные ресурсы - г. Новосибирск. Возможно много где придется ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Технический рерайт статьи про аккумуляторы

    $20

    Необходим рерайтер подготовить уникальный материал на основе уже существующего. Требования - знание основ физики, которые изучаются в школе умение красиво писать. Стиль текста - технически грамотный обзор экспертом. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание продающих текстов + рекламных писем

    Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад