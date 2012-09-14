Нужен переводчик (либо рерайтер) по теме "Британский футбол", в обязанности входит поиск новостей по данной тематике (можно с зарубежный сайтов), можно с российский (первый вариант предпочтительнее) и рерайт (перевод) этих новостей. В день желательно минимум ...
Нужен качественный рерайт
Нужен качественный рерайт на различную тему.
В частности это:
Туризм, Женская, Бизнес, Игры, и т.д все общее темы.
Статьи нужны для наполнения 135 сайтов. Так что работы очень много.
Цена за 1000 знаков – 60 рублей
Предпочтительно долгосрочное плодотворное сотрудничество !
Заявки фрилансеров
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