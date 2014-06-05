Требуется отзыв о странах Словения и Молдова

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок268 просмотров

Доброго.

Сразу скажу, актуально только для тех кто был в одной из этих стран.

Требуется написать от первого лица о путешествии в одну из этих стран, подробно, можно пару фото, на 5-10 тысяч знаков.

Оплата 3 у.е. за 1000 знаков.

13 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
20 часов назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Отлично, жаль потерял в итоге статью.
Просто и быстро. Как часы. Ничего лишнего. Я даже не понял, насколько я хорошо ( с колокольни заказчика) справился с работой. Выполнил, выслал, получил гонорар. Одним словом — деловито.

Заявки фрилансеров

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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