Требуется отзыв о странах Словения и Молдова

Доброго.

Сразу скажу, актуально только для тех кто был в одной из этих стран.

Требуется написать от первого лица о путешествии в одну из этих стран, подробно, можно пару фото, на 5-10 тысяч знаков.

Оплата 3 у.е. за 1000 знаков.