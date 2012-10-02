Интересный и качественный копирайт/рерайт.
Подхожу к делу с ответственностью. Прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Сдаю все в срок.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень хороший исполнитель, до сих пор сотрудничаем. Очень нравится работа, все качественно, быстро, всегда на связи.
$1
10 баллов
11 лет назад
Отличный копирайтер! только положительные эмоции от сотрудничества
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна! Сергей четко формулирует задания, оплачивает все своевременно и просто приятный человек в общении. С таким заказчиком работать одно удовольствие! Рекомендую!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга