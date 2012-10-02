ProstoAgeeva

Ирина ProstoAgeeva

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Интересный и качественный копирайт/рерайт.

Подхожу к делу с ответственностью. Прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Сдаю все в срок.

Отзывы заказчиков
deonic777
Денис 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужен исполнитель для заказа и модерации заказов
Очень хороший исполнитель, до сих пор сотрудничаем. Очень нравится работа, все качественно, быстро, всегда на связи.
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуется девушка-копирайтер
Отличный копирайтер! только положительные эмоции от сотрудничества
Сотрудничеством довольна! Сергей четко формулирует задания, оплачивает все своевременно и просто приятный человек в общении. С таким заказчиком работать одно удовольствие! Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга