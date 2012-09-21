Написать хорошую рекламную статью

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок201 просмотр

Приветствую!

Ищу талантливого копирайтера для написания одной качественной рекламной статьи о преимуществах одной компании перед другими. Я все подробно объясню и на основе этого потребуется написать лаконичную статью.

Тематика немного техническая (от вас каких-то спец. знаний не потребуется). Подробности при переписке после выбора исполнителя.

Желательно наличие в портфолио подобных статей, можете в заявке указать ссылку на вашу публикацию.

13 лет назад
Nezzar
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Ларисой были изучены сильные стороны нашей и конкурирующих компаний, и на основании этой информации была написана замечательная рекламная статья. По небольшим моим замечаниям статья была отредактирована быстро и качественно. Рекомендую как ответственного, и, главное, талантливого копирайтера. Обязательно буду обращаться еще.
Люблю заказчиков, которые точно знают, что хотят получить в итоге. Владислав - один из таких! Дал всю нужную информацию, консультировал по вопросам, помогал советом. Оплатил быстро! Чего еще желать исполнителю?!:) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавлять описания товаров для интернет-магазина

    Требуется копирайтер в интернет-магазин по продаже аксессуаров для мобильных телефонов. Задачи: Писать краткие описания и обзоры для товаров магазина. Товаров будет много, работы тоже много. Описания должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Есть следующие url с запросами http://watersuper.ru/catalog/kotly/list купить котел Объем — до 500 символов http://watersuper.ru/catalog/gazovye-kotly/list газовые котлы газовый котел купить газовый котел цены на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать обзор сайтов знакомств

    $50

    Необходимо написать обзор сайтов знакомств. Первым в списке должно упоминаться сайт знакомств Мамба а все остальное на ваше усмотрение. В проекте будут участвовать сразу несколько исполнителей. Просьба сразу указать цены и сроки чтобы я мог ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтинг статьи

    $10

    Натужен Копирайтинг статьи и уникальное содержимое для информации о сайте. Тематика - Благотворительный фонд «Мы нужны детям»

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст под ключевые слова

    Для этой страницы http://www.kavakava.com.ua/ocs под следующие ключевые слова: Офис кофе сервис аренда кофеварки аренда кофемашины доставка кофе в офис кофе в зернах ремонт кофеварки ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 17 тыс знаков, тематика google adwords

    Необходимо выполнить рерайт статьи. Суть - продажа услуг контекстной рекламы Google Adwords. Предмет: базовые понятия, объяснение принципов работы, ключевые слова, объявления, страницы приземления. текст не сложный, но опыт ...

    Google Ads
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текстовая часть.

    $250

    Здравствуйте. Необходимо написать текстовую часть к Бизнес-плану по приготовлению соленых и сладких орешков. Категория Стрит-фуд.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется отзыв о странах Словения и Молдова

    $50

    Доброго. Сразу скажу, актуально только для тех кто был в одной из этих стран. Требуется написать от первого лица о путешествии в одну из этих стран, подробно, можно пару фото, на 5-10 тысяч ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтинг

    $50

    Добрый день. Ищу копирайтера для оперативного написания (до понедельника) 3-х статей о сборных по футболу, их форме и достижениях. Оплата - 2 вмз/1000 збп. В дальнейшем предполагается не очень частое, но ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад