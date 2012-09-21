Написать хорошую рекламную статью

Приветствую!

Ищу талантливого копирайтера для написания одной качественной рекламной статьи о преимуществах одной компании перед другими. Я все подробно объясню и на основе этого потребуется написать лаконичную статью.

Тематика немного техническая (от вас каких-то спец. знаний не потребуется). Подробности при переписке после выбора исполнителя.

Желательно наличие в портфолио подобных статей, можете в заявке указать ссылку на вашу публикацию.