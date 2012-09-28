Требуется написать шаблон для размножения статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки131 просмотр

Шингл 5 по основанию 10, выходной тескт - 800-1200 знаков, статей должно быть на выходе не менее 3000

Текст выходной должен быть человекочитаемый.

13 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отлично поработали. Анатолий без предоплаты подготовил текст, уточнил и внес правки, сделал всю необходимую работу. Спасибо!
Заказчик принял активное участие в исполнении своего заказа: предложил свой вариант исходного текста и, даже, самостоятельно отредактировал шаблон для размножения... Хотя задание и было нестандартным, благодаря конструктивному подходу, подходящие варианты удалось найти уже в процессе выполнения.

Заявки фрилансеров

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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