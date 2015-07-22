tolika

Анатолий Чистоклетов tolika

 
60 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
СЕО-Копирайтинг, Рерайт, Размножение, Публикация... Любой каприз за Ваши WM

Пишу обо всем кроме порнухи (стар уже - наверно, что-то с головой)...

Отзывы заказчиков
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Отзывы на сайт
Все сделано, спасибо!
Все оперативно оплачено.
Ответный отзыв
_Medvedev_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Контент о металлообработке
Работа выполнена в обещанный срок. Рекомендую.
Оплата произведена своевременно и в полном объеме.
Ответный отзыв
ustasby
Сергей 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов
$20
10 баллов
8 лет назад
5 статей для магазина
Все ок
Приятно было пообщаться с хорошим человеком!
Ответный отзыв
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
$52
10 баллов
8 лет назад
Тексты описания категорий для сайта холодильного оборудования
Хороший исполнитель! Грамотные тексты и четкое соблюдение сроков. Было приятно сотрудничать!
Всё ОК.
Ответный отзыв
mosrodik
Николай 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Требуется написать 4 статьи на тему "аренда авто".
Получил качественно написанный текст, можно сказать, именно то, что и хотел.
Заказчик выдал четкое и подробное ТЗ. Оперативно оплатил выполненную работу. И, даже сам откорректировал мелкие несоответствия ТЗ, допущенные в первой статье.
Ответный отзыв
Копирайтинг
35 отзывов
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $1
от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $6
от 3 дней
нет рейтинга