Анатолий Чистоклетов tolikatolika
60 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
СЕО-Копирайтинг, Рерайт, Размножение, Публикация... Любой каприз за Ваши WM
Пишу обо всем кроме порнухи (стар уже - наверно, что-то с головой)...
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
8 лет назад
Все сделано, спасибо!
Ответный отзыв
Все оперативно оплачено.
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в обещанный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата произведена своевременно и в полном объеме.
$20
10 баллов
8 лет назад
Все ок
Ответный отзыв
Приятно было пообщаться с хорошим человеком!
$52
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель! Грамотные тексты и четкое соблюдение сроков. Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Всё ОК.
$20
10 баллов
9 лет назад
Получил качественно написанный текст, можно сказать, именно то, что и хотел.
Ответный отзыв
Заказчик выдал четкое и подробное ТЗ. Оперативно оплатил выполненную работу. И, даже сам откорректировал мелкие несоответствия ТЗ, допущенные в первой статье.
Копирайтинг
35 отзывов
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $1
от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $6
от 3 дней
нет рейтинга