Контент о металлообработке

Нужно 6 текстов примерно по 1500 - 2000 символов для компании, которая занимается металлообработкой. Эти тексты будут располагаться в разделах оказываемых услуг. Темы текстов:

1)Проектирование металлоконструкции. Компания не проектирует мосты, здания, и прочие большие объекты, специализация на средних и мелких конструкциях например специальная производственная металлическая тара, тележки. Различное оборудование типа конвейеров и прессового оборудования.

2)Токарные работы. В компании обычные станки, по этому писать про сверх точность или большую производительность не стоит. С другой стороны можно написать об изготовлении малыми партиями.

3)Фрезерные работы. Ситуация такая же что и с токарными работами.

4)Сварочные работы. Тут ни каких особенностей нет, есть хорошие специалисты, в компании не ленятся делать кондукторы и оснастку, для того что бы конструкции получались точно по чертежу и все изделия в партии были одинаковыми.

5)Резка металла. Резка осуществляется на ленточнопильном станоке. Тут можно в тексте упомянут о прочих слесарных работах например сверловка.

6)Доставка. Тут о том что можем доставить своим транспортом изделие на объект. Стоит немного упомянуть и возможности монтажа конструкции.

Оплачивать мне удобнее с Веб Мани по факту выполненой работы.