Тексты строительной тематики

$100
КопирайтингЗакрыт9 заявок212 просмотров
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Здравствуйте, необходимо написать тексты по ремонту, отделке. Общий объем 250-300к символов. 

Тексты нужно писать по ТЗ, 

Требования к исполнителю – опыт написания текстов подобной тематики, минимум воды и общих фраз. 

Оплата от 30 р. за 1к б.п. Даю пробную статью, если все устраивает. начинаем работать. статьи выдаю частями, после написания первой части, получаете оплату и следующую партию статей.

8 лет назад
nikopal
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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