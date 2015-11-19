Написание статей для рубрик игрового сайта

Требуется опытный рерайтер для написания текстов на информационный сайт околостроительной тематики. Объем около 10 статей по +/-5000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 45 руб. Для каждой статьи будет дано тех задание. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC Требования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо для рубрик игрового сайта написать для каждой рубрики текст длинной от 2 до 3К символов
Например: Игры шутеры, гонки, rpg, Симулятор фермы и т.п.
Под каждую из рубрик своя статья указанного объема оптимизированная под следующие ключи:
например для гонок будет:
Игры гонки на компьютер
Скачать игры гонки
Скачать гонки торрентом
Требования: уникальность от 95% по адвего. Шингл 4, длинна фразы 4
Грамотность, отсутствие ошибок
В заяке указывать скайп и цену.
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