Разбор отзывов

Требуется опытный рерайтер для написания текстов на информационный сайт околостроительной тематики. Объем около 10 статей по +/-5000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 45 руб. Для каждой статьи будет дано тех задание. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC Требования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется: прочитать текст отзыва об отеле, определить подходит ли он по формальным параметрам, отметить строку с отзывом как "хорошую" в случае, если подходит, или "плохую" если - нет. По итогам работы сформировать краткий отчет.
Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1VWo0fxDe0w_JIEFW0tXeBAEbeibac0X4VRDbo1Ze5d0/edit#heading=h.sr0330ldzw6t
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