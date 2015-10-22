Разбор отзывов

Требуется: прочитать текст отзыва об отеле, определить подходит ли он по формальным параметрам, отметить строку с отзывом как "хорошую" в случае, если подходит, или "плохую" если - нет. По итогам работы сформировать краткий отчет.

Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1VWo0fxDe0w_JIEFW0tXeBAEbeibac0X4VRDbo1Ze5d0/edit#heading=h.sr0330ldzw6t

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