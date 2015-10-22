Продающий текст для компании

Добрый день, фрилансеры! Я - менеджер проектов компании ISKYWEB. Нам требуется написать продающее предложение наших услуг.

Мы работаем на биржах фриланса и предлагаем свои услуги. Проблема: малое количество откликов и нет заинтересованности заказчика. Задача: разработать такой текст предложения услуг нашей компании, который привлекает, вызывает интерес и позволит нам выйти на непосредственный диалог в скайпе.

Требования: Разбираться и понимать суть разработки сайтов, имею СВОЮ голову(не нужно копировать откуда-то). Текст должен быть человеческим, читабельным, без лишней воды и т.д.

Мне не нужна быстрота исполнения, а нужно качественный текст.

Предлагайте свои цены. Результат в док-файле или любом другом, не принципиально