Продающий текст для компании

КопирайтингЗакрыт14 заявок155 просмотров
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Добрый день, фрилансеры! Я - менеджер проектов компании ISKYWEB. Нам требуется написать продающее предложение наших услуг.

Мы работаем на биржах фриланса и предлагаем свои услуги. Проблема: малое количество откликов и нет заинтересованности заказчика. Задача: разработать такой текст предложения услуг нашей компании, который привлекает, вызывает интерес и позволит нам выйти на непосредственный диалог в скайпе. 

Требования: Разбираться и понимать суть разработки сайтов, имею СВОЮ голову(не нужно копировать откуда-то). Текст должен быть человеческим, читабельным, без лишней воды и т.д. 

Мне не нужна быстрота исполнения, а нужно качественный текст.

Предлагайте свои цены. Результат в док-файле или любом другом, не принципиально

8 лет назад
OLEZHANRO
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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