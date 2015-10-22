Запчасти для бытовой техники

Задача. Написать несколько статей (примерно 40000 симв) в тематике Онкология с ключевыми вхождениями. Задание только для человека с медицинским образованием, текста будет проверять врач. Обязательный опыт написания статей в тематике лечение заболеваний, диагностика и тп. Написать плохие текста ...
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Необходимо написать уникальные рекламные тексты для сайта формата офф-магазин на тему бытовых запчастей. Будут указаны общие названия, например "Тэн для водонагревателя", для него необходима отдельная статья + при указании конкретных брендов (пр. Ariston, Termex) требуются отдельные статьи по каждому бренду. Общие требования к текстам во вложении, их выполнение обязательно!
Жду от вас пробную статью на тему "Ремни для стиральных машин".
Объем текста: от 1500 до 2500 знаков.
Требуемая уникальность: 98-100%.
Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать
товар.
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Здравствуйте, есть тз на 30 уникальных статей. Каждая 2000зн.. К оплате 600грн на карту ПриватБанк. Тематика: наружная реклама, вывески, 1-rk.com.ua Примеры статей: на 3 ссылки [url=http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/]http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/[/url] [url=http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html]http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html[/url] на 5 ссылок [url=http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621]http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621[/url]Завершен8 лет назад
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