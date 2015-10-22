Запчасти для бытовой техники

КопирайтингЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Необходимо написать уникальные  рекламные тексты для сайта формата офф-магазин на тему бытовых запчастей. Будут указаны общие названия, например "Тэн для водонагревателя", для него необходима отдельная статья + при указании конкретных брендов (пр. Ariston, Termex)  требуются отдельные статьи по каждому бренду. Общие требования к текстам во вложении, их выполнение обязательно!  

Жду от вас пробную статью на тему "Ремни для стиральных машин".

Объем текста: от 1500 до 2500 знаков.

Требуемая уникальность: 98-100%.

Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать

товар.

8 лет назад
directbyt
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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