Запчасти для бытовой техники

Необходимо написать уникальные рекламные тексты для сайта формата офф-магазин на тему бытовых запчастей. Будут указаны общие названия, например "Тэн для водонагревателя", для него необходима отдельная статья + при указании конкретных брендов (пр. Ariston, Termex) требуются отдельные статьи по каждому бренду. Общие требования к текстам во вложении, их выполнение обязательно!

Жду от вас пробную статью на тему "Ремни для стиральных машин".

Объем текста: от 1500 до 2500 знаков.

Требуемая уникальность: 98-100%.

Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать

товар.