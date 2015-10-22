Задание по копирайтингу тематика - Онкология

Задача. Написать несколько статей (примерно 40000 симв) в тематике Онкология с ключевыми вхождениями.

Задание только для человека с медицинским образованием, текста будет проверять врач.

Обязательный опыт написания статей в тематике лечение заболеваний, диагностика и тп.

Написать плохие текста и получить за них деньги не получится.

Если Вы ни какого отношения к медицине не имеете, пожалуйста не откликайтесь на задание.

Будет подробное тз как писать, как вставлять ключи и т.п.

Плачу 60 руб за 1000 симв. без пробелов. на Яндекс Деньги или на Вебмани через обменник.