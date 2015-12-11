Статьи по грязезащите 11-2015

Ищу копирайтера для написания текстов на женский сайт. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 700 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста. На каждый текст будет ...
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Для сайта посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуются 2 уникальные статьи объемом от 2500 знаков на следующие темы:
1. Грязезащитные покрытия «антикаблук»
2. Грязезащитные маты: достоинства и недостатки
Срок выполнения - 4 дня
Стоимость - 750 рублей
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